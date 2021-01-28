Генсек ООН: российская вакцина может сыграть важную роль в борьбе с пандемией

ООН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует российскую вакцину от коронавируса настолько быстро, насколько это возможно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она [российская вакцина] будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», - сказал он в эксклюзивном интервью ТАСС.

Российская вакцина от коронавируса может применяться в миссиях ООН и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией, заявил Гутерриш. «Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе (с пандемией коронавируса - прим. ТАСС), - отметил он. - Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций».

«Единственное условие для ООН состоит в том, что мы можем использовать только вакцины, утвержденные ВОЗ, - добавил он. - Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она [российская вакцина] будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно».

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин в выступлении, которое транслировалось в Генеральной Ассамблее ООН, заявил о готовности России бесплатно предоставить вакцину «Спутник V» для сотрудников ООН.