Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Генсек ООН: российская вакцина может сыграть важную роль в борьбе с пандемией

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Января 2021, 14:15
Генсек ООН: российская вакцина может сыграть важную роль в борьбе с пандемией

ООН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует российскую вакцину от коронавируса настолько быстро, насколько это возможно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она [российская вакцина] будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», - сказал он в эксклюзивном интервью ТАСС.

Российская вакцина от коронавируса может применяться в миссиях ООН и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией, заявил Гутерриш. «Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе (с пандемией коронавируса - прим. ТАСС), - отметил он. - Она может использоваться в миссиях ООН в самых уязвимых областях, где нам нужны вакцины и для наших сотрудников, и для местного населения, которое мы поддерживаем в ходе миротворческих операций».

«Единственное условие для ООН состоит в том, что мы можем использовать только вакцины, утвержденные ВОЗ, - добавил он. - Я знаю, что в данный момент идут контакты между властями России и ВОЗ, надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она [российская вакцина] будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно».

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин в выступлении, которое транслировалось в Генеральной Ассамблее ООН, заявил о готовности России бесплатно предоставить вакцину «Спутник V» для сотрудников ООН.


ООН   Россия   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС