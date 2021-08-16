Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС -КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал движение «Талибан» (запрещено в Казахстане) и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье офисом Генсека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН с большой озабоченностью следит за ситуацией в Афганистане. Он призывает «Талибан« и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить гуманитарные потребности», - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь ООН также призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане. ООН по-прежнему привержена оказанию гуманитарной помощи населению Афганистана.

«ООН остается привержена работе по мирному урегулированию, продвижению прав всех афганцев, особенно женщин и девочек, и предоставлению необходимой для спасения жизней гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам», - говорится в заявлении.







