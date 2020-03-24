Генсек ООН призвал к прекращению огня в связи с пандемией коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в распространенном в понедельник видеообращении, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш мир столкнулся с общим врагом – COVID-19. Вирус не имеет гражданства или этнической принадлежности, не принадлежит к группировке или вере. Он нападает на всех безжалостно», - сказал Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что именно мирное население на территориях, где идут боевые действия, является наиболее уязвимым в условиях пандемии, поскольку не имеет возможности получить надлежащую медицинскую помощь.

«Давайте не будем забывать, что в разрушенных войной странах системы здравоохранения рухнули. Медицинские работники, которых уже немного, часто становятся жертвами», - добавил он.

«Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Настало время положить конец вооруженным конфликтам и сосредоточиться на подлинной борьбе за наши жизни», - отметил Антонио Гутерриш.

Глава ООН призвал конфликтующие стороны отказаться от военных действий, отложить в сторону недоверие и вражду, перестать стрелять друг в друга, остановить артиллерию и авиаудары.

Прекращение огня позволит гуманитарным и медицинским организациям охватить наиболее уязвимые категории людей для распространения COVID-19.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире насчитывается около 300 тыс. заболевших коронавирусом, тогда как 12,7 тыс человек умерли от COVID-19.

Фото: fondsk.ru