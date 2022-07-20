20 Июля 2022 02:28

Генсек ООН предупредил участников климатического форума об угрозе «коллективного самоубийства»

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН обратился к участникам Петерсбергского диалога по климату. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«У нас есть выбор, – сказал он. – Коллективные действия или коллективное самоубийство. Все в наших руках». Петерсбергский диалог по климату – международный форум с участием министров из порядка 40 стран открылся в понедельник, 18 июля, в Берлине, Германия.

Выступление главы ООН совпало во времени с рекордно высокими температурами и бушующими лесными пожарами во многих европейских странах.

«Половина человечества находится в зоне риска из-за наводнений, засух, экстремальных штормов и лесных пожаров. Ни одна страна не застрахована от этого. И все же мы продолжаем поддерживать нашу зависимость от ископаемого топлива», – сказал Гутерриш в видеообращении к собравшимся.

Антонио Гутерриш отметил, что восемь месяцев назад завершилась КС26 – Конференция ООН по климату – и с тех пор выполнение задачи по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия находится под угрозой.

Гутерриш призвал мировых лидеров объединить усилия для сокращения выбросов от ископаемого топлива, а развитые страны попросил выполнить свои обещания по финансированию мер по борьбе с изменением климата и адаптации к его последствиям в странах с низким уровнем дохода.

«Больше всего меня беспокоит то, что сталкиваясь с этим глобальным кризисом, мы не в состоянии работать вместе как международное сообщество. Страны продолжают играть в игру с обвинениями вместо того, чтобы взять на себя ответственность за наше коллективное будущее. Мы не можем продолжать в том же духе», – сказал Генсек ООН.





Фото: Метеорологическое управление Великобритании