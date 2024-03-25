Генсек ООН предупредил о надвигающемся климатическом хаосе

По словам генерального секретаря ООН, климатический хаос угрожает каждому региону, стране и сообществу на Земле, передает агентство Kazinform со ссылкой на ООН.

— Мы должны объединиться на переднем крае борьбы с изменением климата, так как речь идет о борьбе всей нашей жизни, — заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Всемирного метеорологического дня.

Глава ООН напомнил, что климат претерпевает катастрофические изменения на нашей планете. В последнем докладе о его состоянии говорится, что новые климатические рекорды ставятся повсеместно. В 2023 году аномалии стали новой нормой. Последствия для человека очевидны: унесенные жизни, утраченные источники средств к существованию, разрушенная экономика.

— Климатический хаос угрожает каждому региону, стране и сообществу на Земле, — подчеркнул Гутерриш. — Поэтому все мы должны объединиться на переднем крае борьбы с изменением климата — так звучит тема Всемирного метеорологического дня в этом году — и начать бороться за лучшее будущее.

По его словам, необходимо приспособиться к изменениям климата и ограничить ущерб от экстремальных погодных явлений, в том числе обеспечив к 2027 году защиту каждого человека с помощью систем раннего предупреждения.

Для развивающихся стран, по его словам, должна быть обеспечена климатическая справедливость, так как они несут наименьшую ответственность за возникновение кризиса.

— Наконец, мы должны построить будущее, в котором мы покончим с зависимостью от ископаемого топлива и ограничим рост глобальной температуры 1,5 градусами Цельсия, избежав полного торжества климатического хаоса, — отметил Антониу Гутерриш.

Он добавил, что Группа двадцати, на страны которой приходятся наибольшие объемы выбросов, должна возглавить глобальный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Развитые страны должны обеспечивать финансирование борьбы с изменением климата в развивающихся странах, а предпринимательские и финансовые круги ограничить выбросы и прекратить финансирование добычи ископаемого топлива.

Каждый год 23 марта отмечается вступление в силу Конвенции, на основе которой в этот день в 1950 году была создана Всемирная метеорологическая организация.

Всемирный метеорологический день был учрежден, чтобы привлечь внимание к работе национальных метеорологических и гидрологических служб, которые вносят большой вклад в обеспечение безопасности и благосостояния общества. Темой 2024 года стала фраза «На переднем крае борьбы с изменением климата».

Напоминаем, что первый вице-министр водных ресурсов РК Болат Бекнияз заявил о необходимости подготовки казахстанской экономики к климатическим изменениям.

Также был создан Международный фонд по вопросам изменения климата в ЦА правительством Великобритании.