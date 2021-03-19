Генсек ООН поздравил человечество с праздником Наурыз

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил жителей планеты с Международным праздником Навруз (Наурыз). Поздравительное обращение Генсека ООН было продемонстрировано в рамках проходящего в эти минуты в Пекине в здании Секретариата ШОС мероприятия по случаю предстоящего Дня весеннего равноденствия Наурыз-2021, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» с места событий.

«Каждый год Навруз знаменует собой новое начало. В прошлом году празднование Навруза совпало с первыми днями беспрецедентной и разрушительной глобальной пандемии. В этом году дух Навруза жив как никогда. Солидарность между общинами и поколениями сейчас как никогда важна», - отметил в своём видеообращении Генсек ООН.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что «наше обещание в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года никого не оставлять позади как никогда важно. Сегодня мы можем начать видеть свет в конце туннеля. Когда мир объединяется, чтобы победить COVID-19. Навруз служит вдохновением для восстановления и возрождения более справедливым и прочным способом, в гармонии с природой».

«Я шлю свои наилучшие пожелания всем, кто отмечает Навруз. Пусть этот день принесёт всем счастье, здоровье и гармонию», - заключил он.



