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    20:32, 22 Май 2024 | GMT +6

    Генсек ООН посетит саммит ШОС в Астане

    Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с первым заместителем министра иностранных дел РК Аканом Рахметуллиным
    Фото: МИД РК

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Аканом Рахметуллиным подтвердил своё участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, которое состоится 3-4 июля в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посещение Антониу Гутерриша столицы Казахстана  состоится в рамках визита Генерального секретаря в страны Центральной Азии.

    Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин завершает свою миссию в качестве постоянного представителя Казахстана при ООН. Генеральный секретарь ООН поздравил собеседника с назначением на пост первого заместителя министра, отметив его значительный вклад в совместную работу в рамках достижения общих целей, равно как и вклад в работу организации в целом.

    Вместе с тем, А.Гутерриш особо отметил роль Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве лидера государства, ведущего эффективную и сбалансированную внешнюю политику, добавив, что Казахстан – неизменно ассоциируется со словом Мир.

    В свою очередь А.Рахметуллин выразил благодарность А.Гутерришу за неизменную поддержку Казахстана на самом высоком уровне, а также отметил неоценимый вклад Генерального секретаря в глобальные вопросы мира и развития.

    В завершение беседы, первый заместитель министра заверил Генсека в том, что совместная работа по дальнейшему расширению практического взаимодействия между Казахстаном и ООН продолжится на новом, более высоком уровне.

    Теги:
    ШОС Международная деятельность РК ООН МИД РК Международные отношения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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