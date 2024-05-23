Генсек ООН посетит саммит ШОС в Астане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Аканом Рахметуллиным подтвердил своё участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, которое состоится 3-4 июля в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посещение Антониу Гутерриша столицы Казахстана состоится в рамках визита Генерального секретаря в страны Центральной Азии.

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин завершает свою миссию в качестве постоянного представителя Казахстана при ООН. Генеральный секретарь ООН поздравил собеседника с назначением на пост первого заместителя министра, отметив его значительный вклад в совместную работу в рамках достижения общих целей, равно как и вклад в работу организации в целом.

Вместе с тем, А.Гутерриш особо отметил роль Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в качестве лидера государства, ведущего эффективную и сбалансированную внешнюю политику, добавив, что Казахстан – неизменно ассоциируется со словом Мир.

В свою очередь А.Рахметуллин выразил благодарность А.Гутерришу за неизменную поддержку Казахстана на самом высоком уровне, а также отметил неоценимый вклад Генерального секретаря в глобальные вопросы мира и развития.

В завершение беседы, первый заместитель министра заверил Генсека в том, что совместная работа по дальнейшему расширению практического взаимодействия между Казахстаном и ООН продолжится на новом, более высоком уровне.