Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Генсек ООН оценил усилия Казахстана в сфере достижения Целей устойчивого развития

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 16:46
Генсек ООН оценил усилия Казахстана в сфере достижения Целей устойчивого развития Фото: gov.kz

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфии Сулейменовой с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр, возглавляющая казахстанскую делегацию на Водной конференции ООН, проинформировала Генерального секретаря ООН о планах РК в области устойчивого управления водными ресурсами. Генеральный секретарь высоко оценил усилия Казахстана, отметив активную позицию, которую занимает Казахстан в сфере достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

В ходе беседы также была обсуждена инициатива РК по созданию в Алматы Регионального Хаба ООН по ЦУР для стран Центральной Азии и Афганистана.

photo

ООН   Внешняя политика Казахстана   Экология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС