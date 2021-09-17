Генсек ООН - об изменении климата: Худшее еще впереди

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Сокращение выбросов парниковых газов во время пандемии COVID-19 нисколько не замедлило стремительное изменение климата. Концентрация парниковых газов в атмосфере держится на рекордном уровне и планета продолжает нагреваться, неумолимо приближая человечество к катастрофе. Таковы заключения нового межведомственного доклада United in Science 2021 («Единство в науке»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, мы достигли «поворотного момента».

«Деструктивные последствия для климата и для планеты уже гораздо серьезнее, чем мы думали, при этом климатические изменения происходят быстрее, чем предполагалось, – напомнил Гутерриш в видеопослании, приуроченном к выходу исследования. – Нынешний доклад показывает, как далеко мы отклонились от курса».

Это только начало

Как следует из доклада, повышение глобальных температур подстегивает возникновение разрушительных экстремальных погодных явлений по всему миру, а значит, увеличивается их воздействие на экономику и общество.

Только из-за жары были потеряны миллиарды рабочих часов. Средняя глобальная температура за последние пять лет была в ряду самых высоких за всю историю наблюдений. Возрастает вероятность того, что в ближайшие пять лет температура временно повысится более, чем на 1,5° по Цельсию – ученые считают эту цифру допустимым порогом, за которым – непредсказуемые катастрофические последствия.

«Сегодня число регистрируемых погодных катастроф в пять раз выше, чем в 1970-м году, и обходятся они в семь раз дороже, – сообщил глава ООН. – В числе пострадавших оказываются и наиболее развитые страны».

Генсек привел в пример недавний ураган Ида, который оставил без электричества миллионы жителей Нового Орлеана, парализовал жизнь в Нью-Йорке и унес жизни, по меньшей мере, 50 человек.

По словам Главы ООН, подобных явлений не было бы, если бы не деятельность человека, приведшая к изменению климата.

«Повсюду мы видим пожары, наводнения и экстремальные явления природы, которые происходят все чаще и наносят огромный ущерб. И это только начало – худшее еще впереди», – предупредил Антониу Гутерриш.

«Мы по-прежнему значительно отстаем от графика достижения целей Парижского соглашения, – отметил Генеральный секретарь ООН в предисловии к докладу. – В этом году объемы выбросов от добычи ископаемого топлива вернулись к прежним значениям, показатели концентрации парниковых газов продолжают расти и под воздействием антропогенных факторов возникают опасные погодные явления, которые сказались на здоровье, жизни и средствах к существованию людей на всех континентах».

Если немедленно значительно не сократить выбросы парниковых газов, подчеркнул Гутерриш, удержать повышение температуры в пределах 1,5°C будет невозможно, а это приведет «к катастрофическим последствиям для людей и планеты, от которой зависит наше существование».

Пандемия не помогла

В докладе отмечается также, что сокращение выбросов парниковых газов, связанное с замедлением экономической деятельности во время пандемии, было незначительным и просто не могло замедлить неостановимое изменение климата. Уровни концентрации углекислого газа уже достигли рекорда. Более того, нет никаких признаков того, что наше восстановление проходит на более экологичной основе: после временного снижения объемы эмиссий двуокиси углерода, неумолимо возвращаются к прежним уровням.

«На протяжении всего периода пандемии мы слышим, что мы должны обеспечивать восстановление по принципу «лучше, чем было», чтобы вывести человечество на более устойчивый путь и избежать наихудших последствий изменения климата для общества и экономики. Этот доклад показывает, что пока в 2021 году мы движемся не в том направлении», — сказал Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации профессор Петтери Таалас.

Времени не осталось

Последние изменения во всей климатической системе в целом носят беспрецедентный характер, и речь идет о сотнях и тысячах лет. Согласно докладу, даже если принять решительные меры и замедлить выбросы парниковых газов, уровень моря все равно будет повышаться и, таким образом, создавать угрозу для населения низколежащих островов и прибрежных районов во всем мире.

«У нас совсем не осталось времени, – бьет тревогу Генеральный секретарь ООН. – Чтобы предотвратить дальнейший, необратимый ущерб, нужно действовать немедленно».

По его словам, поворотным моментом должна стать конференция по климату, которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

«Нужно, чтобы к этому времени все государства взяли обязательство добиться нетто нулевых выбросов к середине века и представить четкие, реалистичные долгосрочные стратегии достижения этой цели».

Подготовка третьего доклада United in Science 2021 координируется Всемирной метеорологической организацией (ВМО) при участии Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), Глобального углеродного проекта (ГУП), Всемирной программы исследований климата (ВПИК) и Метеорологического бюро (Соединенное Королевство). В нем представлены последние научные данные и выводы, касающиеся изменения климата, для использования в качестве информационной основы при разработке глобальной политики и деятельности.