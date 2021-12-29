Генсек ООН назвал 2022-й годом восстановления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сплотиться ради победы над пандемией коронавируса и восстановления экономики, ради возвращения к нормальной жизни и мира на Земле. К этому в новогоднем обращении призвал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Новый 2022 год мир встречает в непростых условиях. Надежды человечества на благополучное будущее подвергаются серьезным испытаниям. Углубляется нищета, усиливается неравенство. Обеспечить равномерное распространение вакцин против COVID по всему миру пока не удалось, а взятые правительствами обязательства по борьбе с изменением климата не выполняются. При этом не стихают конфликты, растут разногласия, многие из которых подпитываются дезинформацией.