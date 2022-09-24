Генсек ООН: Мы можем покончить с пандемией до конца года

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Вакцинация, тестирование и готовность отразить новые вспышки – если преодолеть неравенство в этих вопросах, то человечество может покончить с пандемией до конца этого года. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, выступая на мероприятии высокого уровня, посвященном борьбе с COVID-19. Оно состоялось на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Последствия пандемии

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш напомнил, что это уже третья сессия ГА, которая проходит в условиях пандемии. Он отметил, что распространение COVID-19 усугубило множество проблем в мире и ухудшило жизнь миллионов людей. Несмотря на героические усилия медиков, по словам Гутерриша, мир оказался совершенно не готов к разрушительным последствиям пандемии. «И хотя беда никого не обошла стороной, страны с низким и средним уровнем дохода пострадали больше всего», – добавил глава ООН.

Достигнутые успехи

Вместе с тем, как подчеркнул он, некоторые достижения вселяют надежду, которая «придает силы». В их числе – увеличение показателей вакцинации населения, включая самых уязвимых перед болезнью групп. Только в десяти странах – в основном переживающих гуманитарный кризис – на сегодня охват вакцинацией составляет менее десяти процентов. В среднем же по странам удалось вакцинировать около 75 процентов медработников и пожилых.

Кроме того, появились эффективные антивирусные препараты, которые вкупе с тестированием и вакцинацией помогают снизить показатели смертности от COVID-19 среди самых уязвимых перед этой инфекцией групп населения. «Но необходимо обеспечить, чтобы эти средства были доступны каждому», – подчеркнул глава ООН.

COVID-19 может быть взят под контроль

«Достигнутый успех показывает, что вирус поддается лечению, мы можем спасать жизни. И мы способны взять инфекцию под контроль, даже среди групп высокого риска», – добавил он.

При этом, как предупредил Генсек ООН, чтобы добиться полной победы над вирусом, необходимо преодолеть несколько проблем.

Во-первых, – в области обеспечения бустерными дозами прививок. В бедных странах, например, лишь чуть более трети медработников получили дополнительные вакцины.

Во-вторых, как отметил глава ООН, – тестирование, показатели которого снижаются по всему миру. А это, продолжил он, открывает путь для появления новых штаммов и ставит под угрозу эффективность существующих методов лечения.

И в-третьих, как предупредил Гутерриш, необходимо подготовиться к отражению возможных новых угроз – для этого нужно вкладывать средства в системы раннего оповещения, расширять возможности по производству средств лечения и диагностики на местах и позаботиться о медперсонале. «(Кризис) никогда больше не должен застать нас врасплох», – подчеркнул глава ООН. Он призвал участников встречи довести необходимую работу до конца и победить COVID-19.

Финишная прямая

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус подтвердил, что шансы закончить пандемию еще никогда не были столь высоки, как сегодня. Он тоже напомнил о неравенстве и призвал преодолеть существующий разрыв в показателях вакцинации, обеспечении препаратами для лечения и уровне подготовки к будущим потрясениям.

За минувший год в рамках механизма COVAX в страны по всему миру доставлено более 1,5 млрд доз вакцин, увеличен доступ к медицинскому кислороду и антивирусным препаратам. В частности, удалось заключить соглашение с компанией Pfizer, которая производит препарат Paxlovid. Теперь это средство станет более доступным для более широких слоев населения.

Как отметил д-р Тедрос, очень важно также интегрировать меры по борьбе с COVID-19 в плановую работу международных организаций и партнерств в сфере здравоохранения.

Он призвал преодолеть разрыв в охвате вакцинами, усилить меры по отслеживанию новых штаммов и улучшать доступ к антивирусным препаратам. «Мы еще не добрались до финиша, но он уже показался на горизонте», – заявил глава ВОЗ, напомнив вновь, что бегун не сходит с дистанции, встав на финишную прямую, а прибавляет скорость. «И мы должны действовать именно так», – подытожил он свое выступление.