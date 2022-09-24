Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Генсек ООН: Мы можем покончить с пандемией до конца года

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Сентября 2022, 07:18
Генсек ООН: Мы можем покончить с пандемией до конца года

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Вакцинация, тестирование и готовность отразить новые вспышки – если преодолеть неравенство в этих вопросах, то человечество может покончить с пандемией до конца этого года. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, выступая на мероприятии высокого уровня, посвященном борьбе с COVID-19. Оно состоялось на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Последствия пандемии

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш напомнил, что это уже третья сессия ГА, которая проходит в условиях пандемии. Он отметил, что распространение COVID-19 усугубило множество проблем в мире и ухудшило жизнь миллионов людей. Несмотря на героические усилия медиков, по словам Гутерриша, мир оказался совершенно не готов к разрушительным последствиям пандемии. «И хотя беда никого не обошла стороной, страны с низким и средним уровнем дохода пострадали больше всего», – добавил глава ООН.

Достигнутые успехи

Вместе с тем, как подчеркнул он, некоторые достижения вселяют надежду, которая «придает силы». В их числе – увеличение показателей вакцинации населения, включая самых уязвимых перед болезнью групп. Только в десяти странах – в основном переживающих гуманитарный кризис – на сегодня охват вакцинацией составляет менее десяти процентов. В среднем же по странам удалось вакцинировать около 75 процентов медработников и пожилых.

Кроме того, появились эффективные антивирусные препараты, которые вкупе с тестированием и вакцинацией помогают снизить показатели смертности от COVID-19 среди самых уязвимых перед этой инфекцией групп населения. «Но необходимо обеспечить, чтобы эти средства были доступны каждому», – подчеркнул глава ООН.

COVID-19 может быть взят под контроль

«Достигнутый успех показывает, что вирус поддается лечению, мы можем спасать жизни. И мы способны взять инфекцию под контроль, даже среди групп высокого риска», – добавил он.

При этом, как предупредил Генсек ООН, чтобы добиться полной победы над вирусом, необходимо преодолеть несколько проблем.

Во-первых, – в области обеспечения бустерными дозами прививок. В бедных странах, например, лишь чуть более трети медработников получили дополнительные вакцины.

Во-вторых, как отметил глава ООН, – тестирование, показатели которого снижаются по всему миру. А это, продолжил он, открывает путь для появления новых штаммов и ставит под угрозу эффективность существующих методов лечения.

И в-третьих, как предупредил Гутерриш, необходимо подготовиться к отражению возможных новых угроз – для этого нужно вкладывать средства в системы раннего оповещения, расширять возможности по производству средств лечения и диагностики на местах и позаботиться о медперсонале. «(Кризис) никогда больше не должен застать нас врасплох», – подчеркнул глава ООН. Он призвал участников встречи довести необходимую работу до конца и победить COVID-19.

Финишная прямая

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус подтвердил, что шансы закончить пандемию еще никогда не были столь высоки, как сегодня. Он тоже напомнил о неравенстве и призвал преодолеть существующий разрыв в показателях вакцинации, обеспечении препаратами для лечения и уровне подготовки к будущим потрясениям.

За минувший год в рамках механизма COVAX в страны по всему миру доставлено более 1,5 млрд доз вакцин, увеличен доступ к медицинскому кислороду и антивирусным препаратам. В частности, удалось заключить соглашение с компанией Pfizer, которая производит препарат Paxlovid. Теперь это средство станет более доступным для более широких слоев населения.

Как отметил д-р Тедрос, очень важно также интегрировать меры по борьбе с COVID-19 в плановую работу международных организаций и партнерств в сфере здравоохранения.

Он призвал преодолеть разрыв в охвате вакцинами, усилить меры по отслеживанию новых штаммов и улучшать доступ к антивирусным препаратам. «Мы еще не добрались до финиша, но он уже показался на горизонте», – заявил глава ВОЗ, напомнив вновь, что бегун не сходит с дистанции, встав на финишную прямую, а прибавляет скорость. «И мы должны действовать именно так», – подытожил он свое выступление.


ООН   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС