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Генсек ООН: Миллион потерянных жизней – повод извлечь уроки из прежних ошибок

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Сентября 2020, 11:23
Генсек ООН: Миллион потерянных жизней – повод извлечь уроки из прежних ошибок

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН призвал и правительства, и простых людей извлечь уроки из прошлых ошибок и взять на себя ответственность за спасение жизней: сотрудничать, слушать ученых, не распространять дезинформацию, соблюдать физическую дистанцию, носить маски и мыть руки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

На сегодня, по данным ВОЗ, количество умерших от коронавирусной инфекции превысило миллион человек.

«Мы преодолели страшный рубеж: пандемия COVID-19 унесла миллион жизней. Эта цифра ошеломляет, – сказал Гутерриш и призвал помнить, что за ней стоят жизни конкретных людей. - Это чьи-то отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, друзья и коллеги».

COVID-19 не только перевернул жизнь миллионов людей, он лишил их возможности отпраздновать рождение новой жизни или проводить в последний путь дорогих нам людей, отметил глава ООН: «Разве можно по-настоящему проститься с человеком, когда ты не можешь взять его за руку, нежно обнять и поцеловать, прошептать в последний раз: «Я тебя люблю»?

«И конца пандемии не видно», – предупредил Генеральный секретарь. Это значит, что люди и дальше будут терять работу, не смогут получить образование и не смогут вернуться нормальной жизни.

И все же Антониу Гутерриш убежден, что мы сможем справиться с вирусом – если извлечем уроки из прежних ошибок. Ответственность лидеров, научный подход, сотрудничество и достоверная информация – вот что, по словам главы ООН, особенно важно сегодня.

«Пока идет неустанная работа по разработке вакцины, – призвал Генсек, – давайте для того, чтобы спасти жизни, будем делать то, что требуется от нас: соблюдать физическое расстояние, носить маску, мыть руки».

«Сегодня, когда мы думаем о потерянных жизнях, не будем забывать о том, что наше будущее зависит от нашей солидарности – как людей, так и наций», - заключил Антониу Гутерриш.


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