Генсек ОДКБ встретится с политическим и военным руководством Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направляется в Республику Казахстан для встречи с высшим политическим и военным руководством страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11-13 января состоится рабочая поездка Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Республику Казахстан для изучения положения дел на месте и встречи с высшим политическим и военным руководством государства, а также и командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ», - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

Генсек ОДКБ планирует встретиться с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, помощником Президента – Секретарем Совета безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым.

Также Станислав Зась побывает в Алматы, где встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС.

На встречах, по сообщениям пресс-службы ОДКБ, будет обсуждаться ситуация в Казахстане и меры по ее нормализации.