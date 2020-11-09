Генсек НАТО поздравил Джо Байдена

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена с избранием его следующим президентом Соединенных Штатов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Лидерство США как никогда важно в непредсказуемом мире, и я рассчитываю на очень тесное сотрудничество с избранным президентом Байденом, избранным вице-президентом Камалой Харрис и новой администрацией в целях дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой.

Сильный Североатлантический Альянс положителен для Северной Америки и для Европы. Вместе союзники по НАТО представляют почти один миллиард человек, половину мировой экономической мощи и половину мировой военной мощи. Нам нужна эта коллективная сила, чтобы справиться со многими вызовами, с которыми мы сталкиваемся, включая более агрессивную Россию, международный терроризм, кибернетические и ракетные угрозы, а также изменение глобального баланса сил с подъемом Китая. Мы можем быть в безопасности и добиться успеха только в том случае, если мы вместе решим эти проблемы», - говорится в заявлении Генсека НАТО.

Как сообщалось, кандидат от демократической партии США Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков для победы на выборах президента в США.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.



