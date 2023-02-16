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Генсек НАТО посетит районы Турции, пострадавшие от землетрясения

16 Февраля 2023, 07:38
Генсек НАТО посетит районы Турции, пострадавшие от землетрясения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 15-16 февраля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса посетит районы страны, пострадавшие от разрушительных землетрясений.

Как сообщает пресс-служба НАТО, Йенс Столтенберг встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 31 тысячу человек.


Фото: media.realitatea.net

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