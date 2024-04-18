Генпрокурор США заявил о психической пригодности Байдена для должности президента

В ходе слушаний в Конгрессе США генеральный прокурор заявил, что он полностью уверен в психической пригодности Джо Байдена к должности президента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ABC News.

— Если вы спрашиваете меня о моих собственных наблюдениях как члена Совета национальной безопасности и члена президентского кабинета, я полностью доверяю президенту. Я видел, как он умело руководил совещаниями штаба и членами кабинета министров по вопросам иностранных дел, военной стратегии и политики в невероятно сложном мире, в котором мы сейчас живем, и в которых он был решительным, — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Данное заявление стало его самой активной защитой Джо Байдена с момента публикации в феврале отчета специального прокурора Роберта Хура, содержащего сомнения в памяти американского президента.

В частности, Р. Хур в своем докладе охарактеризовал Джо Байдена как человека, который иногда борется с проблемами памяти и не может вспомнить, когда закончился его срок на посту вице-президента или когда его сын Бо умер, чем сразу же воспользовались политические оппоненты.

Джо Байден, его помощники и адвокаты категорически отвергли эту оценку. Генеральный прокурор подвергся критике со стороны некоторых демократов за то, что раньше не выступил против описаний Р. Хура о памяти Байдена в отчете.

Вместе с тем, М. Гарланд отказался прямо комментировать уместность оценок Р. Хура об остроте ума Джо Байдена.