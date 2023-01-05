Генпрокурор РК: У нас еще не сформировалась культура проведения мирных митингов

5 Января 2023, 11:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе трагического января специально для участия в беспорядках в Алматы приезжала молодежь из соседних областей. Об этом сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В те дни были нарушены все законы. К сожалению, надо признать, у нас еще не сформировалась культура проведения мирных митингов. Январские события показали грубые нарушения закона о мирных протестах, в то время как со стороны власти проводится политика по облегчению процесса проведения санкционированных, мирных протестов. Кроме нарушения правил проведения мирных протестов, участники массовых беспорядков портили, сжигали и грабили имущество по всему городу. Когда собрались люди и вышли на улицы – нарушили нормы Закона о митингах. Без уведомления акимата организаторы собрали тысячи людей», - сказал Берик Асылов.

Генпрокурор добавил, что через мессенджеры WhatsApp и Telegram координировался сбор и передвижение участников беспорядков.

«В Алматы за считанные часы число участников одной группы увеличилось до 5,5 тысячи. Аналогично в Жамбылской области – количество участников в чате выросло до 4 тысяч. Затем сработал «эффект толпы» и люди стали оказывать неповиновение и сопротивление полиции, поджигать, грабить и применять насилие. Это уже уголовные преступления», - заявил Берик Асылов.

Глава надзорного ведомства добавил, что специально для этого в Алматы приезжала молодежь из соседних областей.

«Дальше события развивались еще хуже. Фактически в один день – 5 января в восьми регионах атаке подверглись акиматы. Для участников беспорядков они были целью № 1. Они хотели их захватить как символы власти. В ночь на 5 января атакующие ворвались в здание акимата Алматы. Буквально через час начался штурм здания акимата Шымкента. В тот же день, в 15 часов преступники стали нападать на здания областных акиматов в Атырау и Кызылорде. Примерно в это же время в Алматы нападающие подожгли акимат и переключились на здание резиденции Президента», - уточнил Берик Асылов.

По его словам, были разграблены охотничьи магазины «Анна», «Корган» и «Алпамыс», в результате чего похищено 1 440 единиц оружия (в том числе 539 единиц – нарезного, 813 единиц – гладкоствольного, 88 единиц – травматического). Затем на автомашинах участники беспорядков перевезли оружие на площадь и стали раздавать его митингующим. Это оружие сразу же использовалось при новых нападениях на РУП и ДП.

«С целью захвата оружейных комнат, совершались нападения на Алматинский департамент и отделения полиции. В 18 часов были захвачены здания областных акиматов в городах Талдыкорган и Актобе, а также акимата города Семея. Ночью, после неоднократных атак, нападавшие завладели зданием акимата Жамбылской области. Кроме того, вечером 5 января, почти в одно время были захвачены международные аэропорты городов Алматы и Актобе. То есть самая опасная ситуация сложилась в южной столице», - сообщил Берик Асылов.

Он также добавил, что разгул бандитизма, нападения на сотрудников правопорядка, мародёрства и иные проявления беззакония, вызванного протестами, привели к тому, что в полночь 6 января в стране была объявлена антитеррористическая операция. 7 января в обращении к народу было объявлено о применении полицией и армией оружия на поражение и без предупреждения против вооруженных нападавших. Эти меры были необходимы для оперативного наведения порядка в стране – уже 8 января беспорядки были прекращены.