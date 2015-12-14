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Генпрокурор РК провел встречу с послом Турции

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Декабря 2015, 23:44
Генпрокурор РК провел встречу с послом Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Генерального прокурора РК Асхата Даулбаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Казахстан Невзатом Уяныком, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Приветствуя высокого гостя, Генеральный прокурор Казахстана высоко оценил плодотворное взаимодействие с компетентными органами Турции в вопросах обеспечения законности и борьбы с преступностью, особо отметил подписание полного пакета межгосударственных соглашений в правовой сфере.
А.Даулбаев также рассказал о приоритетных направлениях деятельности казахстанской прокуратуры, в частности, о работе в сфере международно-правового сотрудничества.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в области борьбы с организованной транснациональной преступностью. Собеседники обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия, подтвердили намерение в продолжении сотрудничества по вопросам, связанным с общими стратегическими задачами по обеспечению региональной и международной безопасности, противодействию вызовам и угрозам современного мира.
Посол выразил благодарность за оказанный прием и готовность к дальнейшему развитию казахстанско-турецкого сотрудничества в правовой сфере.


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