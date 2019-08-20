Генпрокурор РК поручил принять жесткие меры по фактам насилия в отношении осужденных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор поручил принять жесткие меры по всем фактам насилия в отношении осужденных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

По поручению Главы государства на Координационном совете под председательством Генерального прокурора, с участием секретаря Совета Безопасности Калмуханбета Касымова, руководители правоохранительных и государственных органов обсудили состояние законности в уголовно-исполнительной системе.

Гизат Нурдаулетов отметил, что, несмотря на принимаемые меры, в учреждениях УИС все еще допускаются нарушения прав осужденных. Поэтому Глава государства поручил Генеральной прокуратуре поручено провести тщательное расследование по фактам пыток, а МВД модернизировать исправительные учреждения и усилить гражданский контроль.

Генеральный прокурор поручил принять жесткие меры по всем фактам насилия в отношении осужденных, добиться неотвратимости наказания для виновных, в том числе всех причастных к пыткам в колонии Алматинской области.

По итогам Координационного совета в целях повышения эффективности надзора за законностью исполнения уголовных наказаний принято решение о создании двух специализированных прокуратур в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, где в колониях содержатся порядка 30% всех осужденных по стране.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование пыток заключенных в исправительном учреждении в Алматинской области.

В МВД также прокомментировали пытки заключенных в колонии. По сообщению ведомства, Комитетом УИС проведено служебное расследование, по итогам которого состоялось заседание дисциплинарной комиссии. При этом были наказаны 14 сотрудников департамента КУИС по Алматинской области.

«Из них семь сотрудников уволены. От занимаемой должности освобожден начальник учреждения ЛА-155/8, где произошел инцидент. Два его заместителя уволены», - сообщали в МВД.

Ранее в социальных сетях было распространено видео, на котором люди в форме пытают заключенного. Видео вызвало большой общественный резонанс.