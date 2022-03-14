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ГЕНПРОКУРОР РК О ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ: КОНЕЧНЫЙ ЭТАП ДЕЙСТВИЙ - СИЛОВОЙ ЗАХВАТ ВЛАСТИ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Марта 2022, 10:39
ГЕНПРОКУРОР РК О ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ: КОНЕЧНЫЙ ЭТАП ДЕЙСТВИЙ - СИЛОВОЙ ЗАХВАТ ВЛАСТИ

Борьба с преступностью   Происшествия   Генпрокуратура   Мажилис   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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