ГЕНПРОКУРОР РК: МОГЛИ НАСТУПИТЬ НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВПЛОТЬ ДО ПОТЕРИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша страна в тот период подверглась агрессии, возникли риски для территориальной целостности Казахстана. Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, рассказывая о ходе расследования январских событий на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В те дни события развивались стремительно. Медлить с принятием решений и недооценивать уровень угроз для суверенитета и целостности страны было крайне опасно», - сказал Берик Асылов.

Генпрокурор напомнил, что 5 января Президентом страны было введено чрезвычайное положение. 6 января было объявлено проведение антитеррористической операции.

«Наша страна в тот период подверглась агрессии, возникли риски для территориальной целостности Казахстана. Могли наступить необратимые последствия, вплоть до потери государственности», - добавил Берик Асылов.

Эти факторы, по его словам, согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности послужили основанием для привлечения миротворческого контингента стран-членов ОДКБ.