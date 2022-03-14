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Происшествия, ЧС
ГЕНПРОКУРОР РК: 3,5 ТЫСЯЧ СИЛОВИКОВ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ ВО ВРЕМЯ ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЙ
Редактор:
Малика Сафаргалиева
14 Марта 2022, 10:31
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