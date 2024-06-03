Генпрокурор Кыргызстана подал в отставку

Генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев подал прошение об отставке по собственному желанию. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-секретаря президента КР, в настоящее время президент КР Садыр Жапаров рассматривает кандидатуру на должность нового генерального прокурора из числа сотрудников прокуратуры.

Курманкул Зулушев занимал должность генерального прокурора с 21 октября 2020 года.