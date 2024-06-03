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    12:55, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Генпрокурор Кыргызстана подал в отставку

    Курманкул Зулушев
    Фото: kg.akipress.org

    Генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев подал прошение об отставке по собственному желанию. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-секретаря президента КР, в настоящее время президент КР Садыр Жапаров рассматривает кандидатуру на должность нового генерального прокурора из числа сотрудников прокуратуры.

    Курманкул Зулушев занимал должность генерального прокурора с 21 октября 2020 года.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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