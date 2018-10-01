Генпрокурор добился оправдания двух незаконно осужденных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров инициировал перед Верховным судом прекращение уголовных дел в отношении незаконно осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как отмечают в ведомстве, в 2015 году Мырзакулов осужден Аль-Фарабийским районным судом Шымкента к 3,5 годам лишения свободы за кражу в крупном размере, а также за покушение на кражу. По результатам изучения материалов уголовного дела Генпрокуратура установила, что имеющиеся в деле доказательства сфальсифицированы, а вина не доказана.

«16 октября 2018 года Верховный суд полностью согласился с доводами Генерального прокурора и признал Мырзакулова невиновным. Он незаконно отбыл в колонии три года два месяца 20 дней», - говорится в сообщении.

В 2016 году Габдрауфова осуждена Таразским городским судом за оставление места ДТП и осуждена к одну году ограничения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 1,5 года.

«Согласно статье 347 Уголовного кодекса уголовная ответственность за оставление места ДТП наступает в случаях, повлекших тяжкие последствия. В этом случае потерпевшей получены телесные повреждения средней тяжести. Верховный суд удовлетворил протест Генпрокурора и прекратил дело в отношении Габдрауфовой за отсутствием состава уголовного правонарушения», - рассказали в пресс-службе.