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Генпрокуратуре поручили проверить обоснованность приватизации энергетических объектов в РК

24 Ноября 2022, 08:29
Генпрокуратуре поручили проверить обоснованность приватизации энергетических объектов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Участники обсудили условия возврата в республиканскую собственность финансовой организации, ранее переданной из квазигосударственного сектора в конкурентную среду по заниженной стоимости. В настоящее время по данному факту проводится соответствующее расследование.

Рассмотрены меры антимонопольного реагирования в отношении ряда компаний, работающих в сферах производства промышленных продуктов для нужд сельского хозяйства и цифровых медицинских систем.

Премьер-Министр также поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов страны.

Фото: primeminister.kz


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