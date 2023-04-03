Генпрокуратура выявила факт фиктивного раскрытия дела об убийстве

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 33 года назад в Федоровском районе Костанайской области было совершено убийство женщины. Тогда не удалось раскрыть преступление по «горячим следам» и дело «ушло» в архив. В 2022 году, то есть через 32 года полиция района «отрапортовала» об установлении убийцы и завершении расследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры РК.

Виновным признан некий Ж. на основании его явки с повинной, то есть добровольного признания вины.

При этом дело об убийстве было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Однако, как установлено прокуратурой, Ж. умер за 5 лет до того, как он якобы явился с повинной. Иными словами, явку с повинной он не писал, его вина в совершении преступления материалами уголовного дела не доказана.

Таким образом, сотрудники полиции в целях искусственного повышения показателей раскрываемости преступности, нарушили основные принципы уголовного законодательства.

Прокуратурой отменены все процессуальные решения о признании «Ж» виновным. Организация расследования поручено другому органу. В отношении виновных сотрудников инициирован вопрос о привлечении к ответственности.

Для того, чтобы установить данные обстоятельства, сотрудникам Генеральной прокуратуры, не понадобилось выезжать на место. Дело в электронном формате изучено в онлайн-режиме посредством информационных систем.

В целом, проверки обоснованности досудебных расследований в отношении граждан осуществляются прокурорами на постоянной основе.