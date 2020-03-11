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Генпрокуратура ведет переговоры по экстрадиции осужденной в Бразилии казахстанки

11 Марта 2020 12:56
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Генпрокуратура ведет переговоры по экстрадиции осужденной в Бразилии казахстанки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК ведет переговоры по экстрадиции осужденной в Бразилии казахстанки. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За последнее время было у нас четыре наших гражданина, которые были осуждены в Бразилии. В настоящее время отбывает наказание одна наша гражданка, она осуждена к 7 годам лишения свободы. В принципе уже идет процесс о ее передаче. То есть, ратификация этого договора уже на правовых, на законных основаниях, даст возможность экстрадировать ее для того, чтобы она отбывала наказание у нас в стране», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах Сената Парламента.

По его словам, это предусмотрено Конституцией РК.

«Каждый гражданин Казахстана должен чувствовать заботу государства, то есть, что бы они не совершили, мы все равно не отказываемся от своих граждан. Делаем все возможное, чтобы при их желании экстрадировать их сюда, и они будут отбывать наказание здесь в Казахстане. Здесь, понимаете, есть определенные и неудобства в других странах - незнание языка, оказание правовой помощи и разрыв социальных связей с семьей, родственниками и друзьями. Сейчас у нас находится в производстве это обращение, по которому мы попытаемся вернуть (гражданку - прим.ред.) в Казахстан, чтобы она отбывала срок здесь», - отметил заместитель Генпрокурора.

Он дополнительно сообщил, что казахстанка сидит в бразильской тюрьме уже 1,5 года.

«Она среднего возраста, осуждена к 7 годам лишения по наркотикам, по перевозкам. Экстрадировать ее можно будет в течение месяца. Здесь уже зависит от согласия. Выезжает наша служба КУИС и перевозит в наше учреждение», - добавил он.


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Ключевые слова: Генпрокуратура, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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