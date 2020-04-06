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Генпрокуратура Узбекистана просит граждан вести дневник в период карантина

Автор:  
Мирас Куандыков
6 Апреля 2020, 21:09
Генпрокуратура Узбекистана просит граждан вести дневник в период карантина

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Граждан Узбекистана попросили вести собственные дневники, с внесением всех данных о своих передвижениях и личных контактах, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Генпрокуратура РУ с 6 апреля попросила граждан вести дневники с записями своих контактов и передвижений. По их мнению, данные сведения помогут быстрее определить лиц, которые контактировали с людьми, зараженными коронавирусом.


В самой Генпрокуратуре создан межведомственный штаб, а в регионах — межведомственные рабочие группы, которые проводят следственные мероприятия с зараженными пациентами, определяют их эпидемиологический маршрут, выясняют, с кем, когда и где они вступали в контакт.


Как отмечают в надзорном ведомстве страны, данные о контактах и перемещениях послужат, чтобы ограничить распространение заболевания.


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