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Генпрокуратура Узбекистана отозвала сообщение о причинах крушения самолета ВВС Афганистана

17 Августа 2021 09:02
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Генпрокуратура Узбекистана отозвала сообщение о причинах крушения самолета ВВС Афганистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РУ внезапно отозвала официальное сообщение о причинах крушение самолета ВВС Афганистана на территории Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прежнее заявление генпрокуратуры в Telegram-канале ведомства не было уточнено до конца и не было основано на проверенных данных от ответственных ведомств», - говорится в новом заявлении Генеральной Прокуратуры Узбекистана.

Генпрокуратура также принесла свои извинения за допущенную ошибку.

Напомним, вчера Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана, а также сообщила о принудительной посадке на территории Узбекистана 46 военных воздушных судов ИРА.


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#Происшествия   #Узбекистан   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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