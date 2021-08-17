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Генпрокуратура Узбекистана отозвала сообщение о причинах крушения самолета ВВС Афганистана
17 Августа 2021 09:02
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РУ внезапно отозвала официальное сообщение о причинах крушение самолета ВВС Афганистана на территории Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеГенпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана Самолет афганских ВВС потерпел крушение на территории Узбекистана Ситуация на узбекско-афганской границе стабилизировалась – МИД РУ
«Прежнее заявление генпрокуратуры в Telegram-канале ведомства не было уточнено до конца и не было основано на проверенных данных от ответственных ведомств», - говорится в новом заявлении Генеральной Прокуратуры Узбекистана.
Генпрокуратура также принесла свои извинения за допущенную ошибку.
Напомним, вчера Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана, а также сообщила о принудительной посадке на территории Узбекистана 46 военных воздушных судов ИРА.
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