Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РУ назвала причины крушение самолета ВВС Афганистана на территории Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, узбекскую границу 14 -15 августа незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана. Все они были принудительно посажены в аэропорту города Термез. В общей сложности на воздушных судах оказалось 585 афганских военнослужащих.

«При этом 15 августа три военных самолета EMBRAYER-314 подали заявку на разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши. Самолёты были перенаправлены в аэропорт Термеза под сопровождением двух военных самолётов министерства обороны Узбекистана МиГ-29. Однако в ходе наблюдения самолеты EMBRAYER-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах», - сообщает пресс-служба ГП.



В ведомстве добавили, что по факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня в соцсетях распространялись фото и видео с места предполагаемого крушения воздушного судна ВВС Афганистана на территории Узбекистана. В последующем Министерство обороны РУ, не раскрывая причины инцидента, подтвердило факт крушения самолета афганских ВВС.