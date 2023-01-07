Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК

7 Января 2023, 20:25

ДУШАНБЕ. Ховар – КАЗИНФОРМ – В Парламенте Республики Казахстан Генеральным прокурором Республики Казахстан Бериком Асыловым было заявлено об участии, в том числе, граждан Республики Таджикистан в массовых беспорядках в Казахстане, имевших место в январе 2022 года. В этой связи, Генеральная прокуратура Республики Таджикистан категорически отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в Казахстане, сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре Генеральной прокуратуры РТ, передает МИА «Казинформ».

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, в частности, говорится: «Согласно уголовно-процессуальному законодательству в процессе предварительного следствия производится сбор доказательств, в перечень которых входят еще и установление личности подозреваемого, состояние здоровья (соответствующие учеты в наркологическом или психо-неврологическом диспансерах), семейное положение, наличие постоянного места жительства, характеризующие данные и другое.

По состоянию на январь 2023 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан не было получено запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам или любой другой информации подобного характера из Генеральной прокуратуры Республики Казахстан».

«В связи с чем, Генеральная прокуратура Республики Таджикистан категорически отрицает причастность граждан Республики Таджикистан к массовым беспорядкам в Казахстане», - подчеркнули в Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан.

Ранее о том, что таджикистанцы не причастны к массовым беспорядкам в Казахстане в январе 2022 года, сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

«Таджикская сторона не получала по официальным каналам от казахстанской сведений о фактах участия граждан страны в упомянутых событиях», - подчеркнули в МИД РТ.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что в ходе январских событий правонарушения совершали граждане иностранных государств.

«Они (иностранцы, прим.ред.) тоже совершали правонарушения и преступления. Мы их задерживали. Точное количество я не могу сейчас сказать, но их было много», - сказал Берик Асылов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Некоторые из них, как отметил глава надзорного ведомства, уже раскрыты.

«Они совершали разбои, грабежи. Среди них были граждане России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана», - уточнил Берик Асылов.