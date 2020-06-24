Генпрокуратура считает преждевременным перенос правонарушений в сфере семейно-бытового насилия в уголовную плоскость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК считает преждевременным переносить правонарушения в сфере семейно-бытового насилия в уголовную плоскость. Об этом заявил старший помощник Генерального прокурора РК Муратбек Алибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не знаю, к чему пришли касательно криминализации, то есть переноса этих правонарушений (семейно-бытовое насилие – прим. авт.) в уголовную плоскость. Я не знаю на данном этапе, на какой стадии рассмотрения, и к чему пришли по этому вопросу. Наша позиция предварительно была о том, что сейчас на данном этапе это является преждевременным», - сказал Муратбек Алибеков в ходе круглого стола, посвященного теме бытового насилия.

Однако он заявил, что данный вопрос является актуальным и будет еще изучаться.

«Поэтому этот вопрос является актуальным для нас, как и для МВД. Другой вопрос. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у нас по результатам 10 месяцев запланирован анализ в этой сфере, то есть мы хотели понять, что способствует этим правонарушениям. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к представителям НПО, если есть какие-либо факты противоправных действий со стороны уполномоченных органов, мои контакты у организаторов (круглого стола – прим. авт.) есть, поэтому я прошу, если есть такие факты, информировать нас. Мы будем проверять конкретный факт и делать соответствующие выводы», - резюмировал Муратбек Алибеков.