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Генпрокуратура РК: за два года расследованы хищения на 66 млрд. тенге

28 Октября 2019 18:46
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Генпрокуратура РК: за два года расследованы хищения на 66 млрд. тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании коллегии Генпрокуратуры обсудили состояние законности при расследовании уголовных дел, связанных с хищением госсредств, в том числе выделенных на реализацию государственных программ, а также проблемы обеспечения населения лекарственными средствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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Открывая мероприятие, Гизат Нурдаулетов отметил, что государственные деньги не всегда доходят до граждан. Их продолжают расхищать недобросовестные чиновники и предприниматели. Генпрокурор призвал руководителей правоохранительных органов жестко пресекать правонарушения, связанные с неэффективным использованием и хищением народных средств и обеспечить принцип неотвратимости наказания.

С 2017 года правоохранительными органами расследовано порядка 6 тыс. (5940) уголовных дел с ущербом на 66 млрд. тенге. Из них около половины (2 685) уже направлено в суд.

Также на коллегии обсуждены проблемные вопросы обеспечения населения бесплатными лекарственными средствами.В надзорном органе отметили, что Правительством рассмотрено представление по нарушениям, выявленным в результате проверки в Минздраве. По актам прокурорского реагирования за допущенные нарушения к ответственности привлечены 48 должностных лиц, в том числе 3 освобождены от занимаемых должностей. В свою очередь, приглашенный на заседание коллегии министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о разрабатываемой Дорожной карте и принимаемых мерах по улучшению ситуации.

В завершении ведомству предложено перенять положительный опыт зарубежных стран по цифровизации системы здравоохранения, а также обеспечить прозрачность процесса формирования цен на лекарства и исключение коррупционных факторов.

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Ключевые слова: Генпрокуратура,
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