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    Генпрокуратура РК расследует 12 дел касательно распространения ложной информации в соцсетях

    29 Мая 2023, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на депутатский запрос касательно фактов распространения заведомо ложной информации блогерами в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 4 месяца текущего года органами внутренних дел по статье 274 УК зарегистрировано 29 досудебных расследований по указанным фактам. Из них направлено в суд 1 дело, прекращено 8 (в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения), прерваны сроки досудебного расследования по 8 уголовным делам (не установлено лицо, совершившее уголовное правонарушение), в производстве - 12 дел», - написал Берик Асылов в своем ответе.

    Он также сообщил, что в рамках профилактики таких правонарушений Генеральная прокуратура в порядке статьи 40 Конституционного закона «О прокуратуре» в текущем году дважды выступила в СМИ с обращениями, где предупредила об установленной законом ответственности за правонарушения, направленные на разжигание национальной розни, пропаганду сепаратизма и распространение заведомо ложной информации.

    «Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» отметил, что необходимо с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы пересмотреть законодательство в этой сфере», - добавил генпрокурор.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют штрафовать за распространение ложной информации.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Фейки
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