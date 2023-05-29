Генпрокуратура РК расследует 12 дел касательно распространения ложной информации в соцсетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на депутатский запрос касательно фактов распространения заведомо ложной информации блогерами в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 4 месяца текущего года органами внутренних дел по статье 274 УК зарегистрировано 29 досудебных расследований по указанным фактам. Из них направлено в суд 1 дело, прекращено 8 (в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения), прерваны сроки досудебного расследования по 8 уголовным делам (не установлено лицо, совершившее уголовное правонарушение), в производстве - 12 дел», - написал Берик Асылов в своем ответе.

Он также сообщил, что в рамках профилактики таких правонарушений Генеральная прокуратура в порядке статьи 40 Конституционного закона «О прокуратуре» в текущем году дважды выступила в СМИ с обращениями, где предупредила об установленной законом ответственности за правонарушения, направленные на разжигание национальной розни, пропаганду сепаратизма и распространение заведомо ложной информации.

«Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» отметил, что необходимо с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы пересмотреть законодательство в этой сфере», - добавил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют штрафовать за распространение ложной информации.



