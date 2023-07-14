Генпрокуратура РК прокомментировала предписание Мухтару Аблязову покинуть Францию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура Казахстана не располагает информацией о предписании Мухтару Аблязову покинуть Францию через 30 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно информации о якобы принятом французскими властями решении о выдворении Аблязова М.К. сообщаем, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан не располагает достоверными сведениями, подтверждающими либо опровергающими эти данные», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос МИА «Казинформ».

В Генпрокуратуре добавили, что вопросы выдворения иностранных граждан, соблюдения ими миграционного законодательства относятся исключительно к внутренним делам Французской Республики.

Как подчеркнули в госоргане, Мухтар Аблязов разыскивается правоохранительными органами Казахстана за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе организованного преступного сообщества. Генеральной прокуратурой, как уполномоченным органом, принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами меры по экстрадиции Аблязова.

«Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования, в том числе сведения, касающиеся международного правового сотрудничества по уголовным делам, не подлежат разглашению. Поэтому более подробная информация по Вашему запросу в настоящее время предоставлена быть не может», - пояснили в госоргане.

В начале месяца Мухтар Аблязов в своих социальных сетях сообщил о том, что полиция Франции предписала ему покинуть страну в течение 30 дней. При этом в ближайшее время, по жалобе прокуратуры Франции и БТА Банка, в отношении бизнесмена должны начаться судебные слушания, в течение которых ему будет запрещено покидать Францию.

В декабре прошлого года сообщалось, что американский суд присяжных присудил БТА Банку более 218 млн долларов США в судебном процессе по делу Аблязова о краже и отмывании денежных средств.

В июне 2017 года Аблязов был заочно осужден в Казахстане на 20 лет с конфискацией имущества за руководство преступным сообществом и хищение средств банка. В ноябре 2018 года суд в Казахстане приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации убийства экс-главы правления банка Ержана Татишева.