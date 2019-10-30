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вчера 22:30
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вчера 19:05
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Генпрокуратура РК: Прекращено уголовное дело в отношении Багдата Манзорова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова прекращено. Об этом официально сообщил журналистам заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Да, в отношении него уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления. Внесено представление в орган, который возбудил и расследовал это дело», – сказал М.Ахметжанов.
Напомним, ранее первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что досудебное расследование в отношении Манзорова продолжается.
«Действие Манзорова квалифицируется по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса РК «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». Следователям направлено ходатайство в прокуратуру об избрании меры пересечения в виде домашнего ареста», – сказал О.Бектенов.
Еще раньше Агентство по противодействию коррупции сообщало о задержании заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.
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