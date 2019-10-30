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Генпрокуратура РК: Прекращено уголовное дело в отношении Багдата Манзорова

30 Октября 2019 11:45
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Генпрокуратура РК: Прекращено уголовное дело в отношении Багдата Манзорова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова прекращено. Об этом официально сообщил журналистам заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, в отношении него уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления. Внесено представление в орган, который возбудил и расследовал это дело», – сказал М.Ахметжанов.

Напомним, ранее первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что досудебное расследование в отношении Манзорова продолжается.

«Действие Манзорова квалифицируется по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса РК «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». Следователям направлено ходатайство в прокуратуру об избрании меры пересечения в виде домашнего ареста», – сказал О.Бектенов.

Еще раньше Агентство по противодействию коррупции сообщало о задержании заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова.

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Ключевые слова: Алматинская область, Генпрокуратура,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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