Генпрокуратура РК озвучила проект закона: за изнасилование детей предусмотрено пожизненное наказание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК разработала законопроект об ужесточении наказания за тяжкие преступления. О нормах, вносимых в проект нового закона, рассказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в Службе Центральных Коммуникации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях совершенствования уголовно-процессуального кодекса разработан новый законопроект. В этот проект внесены изменения по ужесточению наказаний, применяемых к отдельным видам тяжких преступлений и особо тяжких преступлений. Будет усилена ответственность за насильственные преступления против половой неприкосновенности, изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера будут теперь относится к категории тяжких преступлений. Даже при отсутствии отягчающих обстоятельств такие преступления относятся к тяжким преступлениям. Все вызовы сексуального характера в отношении детей жестко наказываются»,- сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.