Генпрокуратура РК озвучила проект закона: за изнасилование детей предусмотрено пожизненное наказание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК разработала законопроект об ужесточении наказания за тяжкие преступления. О нормах, вносимых в проект нового закона, рассказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в Службе Центральных Коммуникации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях совершенствования уголовно-процессуального кодекса разработан новый законопроект. В этот проект внесены изменения по ужесточению наказаний, применяемых к отдельным видам тяжких преступлений и особо тяжких преступлений. Будет усилена ответственность за насильственные преступления против половой неприкосновенности, изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера будут теперь относится к категории тяжких преступлений. Даже при отсутствии отягчающих обстоятельств такие преступления относятся к тяжким преступлениям. Все вызовы сексуального характера в отношении детей жестко наказываются»,- сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.



В своей речи Марат Ахметжанов особо отметил, что появится отдельный квалифицирующий признак совершения преступления при выполнении служебных обязанностей, который предусматривает более строгую ответственность.



«Совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних теперь будет предусматривать пожизненное наказание или не менее 20 лет лишения свободы», - сообщил представитель Генеральной прокуратуры.