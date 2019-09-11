Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Генпрокуратура РК озвучила проект закона: за изнасилование детей предусмотрено пожизненное наказание

Автор:  
Айгерим Ансаганова
11 Сентября 2019, 14:07
Генпрокуратура РК озвучила проект закона: за изнасилование детей предусмотрено пожизненное наказание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК разработала законопроект об ужесточении наказания за тяжкие преступления. О нормах, вносимых в проект нового закона, рассказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в Службе Центральных Коммуникации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях совершенствования уголовно-процессуального кодекса разработан новый законопроект. В этот проект внесены изменения по ужесточению наказаний, применяемых к отдельным видам тяжких преступлений и особо тяжких преступлений. Будет усилена ответственность за насильственные преступления против половой неприкосновенности, изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера будут теперь относится к категории тяжких преступлений. Даже при отсутствии отягчающих обстоятельств такие преступления относятся к тяжким преступлениям. Все вызовы сексуального характера в отношении детей жестко наказываются»,- сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.


В своей речи Марат Ахметжанов особо отметил, что появится отдельный квалифицирующий признак совершения преступления при выполнении служебных обязанностей, который предусматривает более строгую ответственность.

«Совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетних теперь будет предусматривать пожизненное наказание или не менее 20 лет лишения свободы», - сообщил представитель Генеральной прокуратуры.

Борьба с преступностью   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане