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вчера 21:40
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вчера 21:29
Генпрокуратура РК: от штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генпрокуратура распространила обращение главы ведомства в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает МИА «Казинформ».
Обращение заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»
В связи с пандемией коронавируса Президентом Республики Казахстан подписан Указ о введении чрезвычайного положения на всей территории страны с 16 марта до 15 апреля 2020 года.
В городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта 2020 года введен режим карантина. Установлен ряд мер и временных ограничений. Их невыполнение влечет административную ответственность (статья 476 КоАП – штраф 10 МРП либо арест до 15 суток).
Разъясняем, что за неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения предусмотрена уголовная ответственность (статья 379 УК – от штрафа 2 тыс. МРП до лишения свободы на 2 года).
Согласно статье 90 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждане обязаны проходить обследование и лечение по требованию медицинских организаций.
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 16 марта 2020 года введен стационарный и домашний карантин.
В целях их реализации уполномоченные органы обеспечивают меры по установлению, изоляции и лечению лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, обязательны для исполнения населением и юридическими лицами независимо от форм собственности.
Однако имеются факты уклонения от карантина, сокрытия сведений о выездах за границу и информации о контактных лицах.
В целях обеспечения безопасности населения просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников Министерства здравоохранения и МВД, оказывать им содействие в выявлении и профилактике инфекции.
Отмечаем, что за неповиновение таким требованиям полиции (статья 667 КоАП – штраф до 40 МРП, либо арест до 10 суток) предусмотрена административная ответственность.
Также административная ответственность установлена за невыполнение предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора (часть 3 статья 462 КоАП - штраф до 500 МРП), нарушение санитарных правил и гигиенических норм, не повлекшее причинение вреда здоровью человека (статья 425 КоАП - штраф до 5 млн тенге).
При этом в отношении субъектов предпринимательства может быть применено взыскание в виде приостановления деятельности.
Если такие деяния повлекут по неосторожности массовое заражение людей или смерть человека, то наступает уголовная ответственность (статья 304 УК – от штрафа 2 тыс. МРП до 10 лет лишения свободы).
Одновременно призываем не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации.
Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных Интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов.
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