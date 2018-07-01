Генпрокуратура РК: Осужденные за тяжкие преступления освобождаться не будут

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осужденные за тяжкие преступления освобождаться не будут. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замгенпрокурора отметил, что в обществе распространилось мнение о том, что Закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и дальнейшем совершенствование правоохранительных и других специальных органов», вступающий в силу 31 июля, предусматривает освобождение 5 тысяч лиц, осужденных за тяжкие преступления.

«Мы хотим внести ясность и разъяснить детальную суть принятого Закона - к кому и как он будет применяться. Самое главное, хочу отметить, что 5 тысяч осужденных за тяжкие преступления, тем более разбойников, насильников, убийц, педофилов никто никогда не собирался и не собирается освобождать. Об этом в своем интервью говорил Генеральный прокурор, мои коллеги выступали в стенах Парламента. Наш пресс-центр неоднократно публиковал пресс-релизы. Теперь о самом Законе. Это не отдельный Закон, это продолжение судебно-правовой реформы в нашей стране. Как вы знаете, в 2014 году в рамках реформы по опыту стран-участниц ОЭСР, обновлены были Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодекс. В 2016 году мы гуманизировали ответственность за экономические преступления, в том числе вы знаете, декриминализировали нашумевшую статью, которая всегда тревожила бизнес - это лжепредпринимательство. В конце прошлого года мы приняли закон о модернизации основ правоохранительной деятельности. Теперь вот принимаем новый Закон», - сказал М.Ахметжанов.

Замгенпрокурора подчеркнул, что согласно концепции Закона изоляции подлежат те, кто реально представляет угрозу для общества, граждан. К тем, кто совершил насильственные преступления, будет применяться наказание, связанное с изоляцией от общества. В Законе есть нормы, сокращающие сроки наказания, смягчают условия отбывания наказания по ненасильственным преступлениям, а также нормы ужесточающие ответственность за нарушение условий отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы. В целом, в Уголовном кодексе меняется 262 статьи, в УПК - 45, в УИК -9 статей.

По словам М.Ахметжанова, гуманизация коснется около 5 тысяч человек, но это не значит, что они освободятся одномоментно.