Генпрокуратура РК опубликовала контакты мобильных групп по защите бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства, озвученных на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции от 1 апреля, в Генеральной прокуратуре РК функционирует Сall-центр по номеру 115 (звонок бесплатный), куда предприниматели могут обратиться с жалобами на действия мониторинговых групп при проведении рейдовых мероприятий по карантинным ограничениям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Кроме того, круглосуточно работают региональные мобильные группы по защите бизнеса, контакты размещены на сайте Генеральной прокуратуры .

Контакты мобильных групп по защите бизнеса: