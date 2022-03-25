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Генпрокуратура РК опровергла информацию о возобновлении расследования гибели Заманбека Нуркадилова

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Марта 2022, 16:44
Генпрокуратура РК опровергла информацию о возобновлении расследования гибели Заманбека Нуркадилова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК опровергла информацию о возобновлении расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова, передает МИА «Казинформ».

«В социальных сетях распространяется информация о возобновлении Генпрокуратурой расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова. Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности. Обращение Кайрата Нуркадилова в ведомстве рассматривается», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram .


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