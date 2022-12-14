Генпрокуратура РК начала проверку деятельности «АрселорМиттал Темиртау»

14 Декабря 2022, 12:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о пересмотре контрактных обязательств по «АрселорМиттал Темиртау». По его словам, под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 2023 по 2037 годы поэтапно будет проводиться модернизация тепловых сетей. В рамках первого этапа с 2023 по 2030 годы планируется заменить тепловые сети протяженностью 1,6 тысячи километров. На втором этапе с 2030 по 2037 годы планируется заменить тепловые сети с износом от 50 до 74%. В период с 2023 по 2028 годы в 68 городах планируется строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений. В 36 малых городах реализация проектов планируется за счет трансфертов из республиканского бюджета», - сказал на заседании Правительства министр индустрии РК.

Каирбек Ускенбаев также сообщил о пересмотре контрактных обязательств по «АрселорМиттал Темиртау».

«При этом, в настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ. О результатах будет доложено дополнительно», - пояснил министр.