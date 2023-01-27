Генпрокуратура РК и полиция Украины ликвидировали международную преступную группу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Генеральной прокуратуры опубликовала информацию о результатах работы по реализации Послании Президента, озвученного 1 сентября 2021 года, в котором Глава государства поручил Генеральной прокуратуре принять комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам, передает МИА «Казинформ».

Актуальность проблемы обусловлена ростом регистрации указанных видов преступлений и большим количеством потерпевших.

Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными органами принят Комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам (интернет-мошенничествам) и финансовым пирамидам на 2022 год.

Он включает меры по усилению взаимодействия правоохранительных и уполномоченных органов, повышению квалификации сотрудников, внедрению цифровых технологий, совершенствованию действующих нормативных документов (оперативный обмен информацией, проведение профильных обучений для оперативно-следственных сотрудников, разработка и внедрение IT программ и приложений, усиление ответственности и др.).

В частности, Генеральной прокуратурой реализован проект универсальный сервис СИОПСО в части направления запросов на наличие банковских счетов и остатка денежных средств, с соблюдением процедуры санкционирования запросов.

Это позволило ускорить обмен информацией и изобличить по горячим следам 10 преступных групп кибермошенников.

К примеру, в Шымкенте группа злоумышленников из пяти человек, представляясь сотрудниками банков, оформляла на граждан кредиты и с использованием программ удаленного доступа похищала денежные средства.

Принимаются меры по активизации международного сотрудничества по раскрытию интернет-мошенничеств и присоединению Казахстана к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях.

В рамках этой работы совместно с полицией Украины ликвидирована международная преступная группа из 32 лиц, совершавших телефонные мошенничества.

Проводится работа по улучшению материально-технического обеспечения органов полиции и совершенствованию правовых актов, направленных на предупреждение мошенничеств.

Министерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления пользователей-злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах.

В территориальных подразделениях полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, специализирующиеся именно на раскрытии и расследовании дел данной категории.

Агентством по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом и введены дополнительные способы аутентификации заемщиков.

Генеральной прокуратурой совместно с Агентством по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего выявления потенциальных финансовых пирамид, приняты организационно-разъяснительные и превентивные меры, позволяющие не допустить массового вовлечения в них граждан.

В рамках данной работы к уголовной ответственности привлечены руководители компании «GAP» по факту незаконного вовлечения 580 вкладчиков под предлогом получения дивидендов.

Банки ориентированы на усиленный мониторинг операций и разрыв деловых отношений с подозрительными клиентами. Прекращено и отказано в установлении деловых отношений с 179 подобными лицами.

Для профилактики данных видов правонарушения проведены СМС-оповещения населения.

В регионах проведены выездные акции «Заң керуені», в ходе которых сотрудники прокуратуры и полиции в доступной форме довели до населения меры предосторожности от финансовых пирамид и мошенничеств.

Принятые меры позволили значительно сократить количество этих преступлений. В 2022 году число совершенных интернет-мошенничеств снизилось на 4 %, мошенничеств, связанных с выдачей микрокредитов посредством сети Интернет на 28 %, а также фактов создания и руководства финансовыми пирамидами на 27 %.

Между тем киберпреступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы. Часто, для выманивания обманом денег у населения, они представляются сотрудниками силовых структур, используют логотипы ведущих компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, работа по противодействию данным видам преступлений продолжается.