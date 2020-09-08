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Генпрокуратура реализует пилотный проект по исполнению поручения Президента

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Сентября 2020, 12:16
Генпрокуратура реализует пилотный проект по исполнению поручения Президента

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов в Павлодарской области ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по согласованию ключевых решений на стадии досудебного расследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Этот проект внедряется в рамках исполнения поручения, озвученного в Послании Президента, о согласовании прокурорами с 2021 года решений, влияющих на конституционные права граждан. В ходе пилота согласование происходит в электронном формате, что обеспечивает незамедлительное пресечение нарушений и исключает вовлечение добросовестных граждан в орбиту уголовного процесса. В настоящее время такой механизм апробируется в Павлодарской области и ВКО», - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

С 1 октября т.г. к нему присоединятся все регионы страны.

«В этой связи перед руководителями территориальных прокуратур поставлена задача о принятии исчерпывающих мер по пресечению нарушений законности и привлечению к ответственности виновных лиц. Кроме того, в рамках поездки Генеральным прокурором проведено совещание с участием акима области и руководящего состава правоохранительных органов региона по вопросам борьбы с преступностью и профилактики правонарушений», - дополнили в ведомстве.


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