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Генпрокуратура проверяет публикации о январских событиях в СМИ и соцсетях

2 Марта 2022 15:43
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Генпрокуратура проверяет публикации о январских событиях в СМИ и соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК проводит мониторинг публикаций в СМИ и соцсетях относительно ситуации вокруг январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Встречаются случаи, когда граждане неверно интерпретируют обстоятельства произошедшего. На одном из YouTube-каналов опубликовано видео гражданки Тогжан относительно привлечения к уголовной ответственности супруга. В частности, она поднимает вопрос о правомерности действий сотрудников полиции, так как супруг добровольно сдал оружие. По этому факту сообщу некоторые сведения досудебного расследования. Супруг этой женщины подозревается в том, что 6 января в группе лиц совершил тяжкое преступление: проник в здание департамента полиции Жамбылской области, откуда похитил три автомата Калашникова и пистолет», - сказал Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.

Е. Килымжанов подчеркнул, что его действия квалифицируются как хищение оружия по статье 291 Уголовного кодекса РК. По указанному составу преступления не предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

«Напоминаем, что лица освобождаются от ответственности только за хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ при условии добровольной сдачи и отсутствия иного состава преступления», - пояснил он.

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#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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