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Генпрокуратура проверит законность строений на месте крушения самолета компании Bek Air  близ Алматы

30 Декабря 2019 13:25
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Генпрокуратура проверит законность строений на месте крушения самолета компании Bek Air  близ Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК проверит законность строений на месте крушения самолета компании Bek Air близ Алматы. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сожалению, произошел такой случай. Есть поручение Президента. Будет проверена законность этих строений. Будет также проверена законность передачи земельных участков (в частную собственность) не только в аэропорту Алматы, но и в других аэропортах», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов.


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Ключевые слова: Генпрокуратура, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Серик Сабеков

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