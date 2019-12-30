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Генпрокуратура проверит законность строений на месте крушения самолета компании Bek Air близ Алматы
30 Декабря 2019 13:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК проверит законность строений на месте крушения самолета компании Bek Air близ Алматы. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«К сожалению, произошел такой случай. Есть поручение Президента. Будет проверена законность этих строений. Будет также проверена законность передачи земельных участков (в частную собственность) не только в аэропорту Алматы, но и в других аэропортах», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов.
Ключевые слова: Генпрокуратура, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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