Генпрокуратура проверит все больницы из-за заражения ВИЧ в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.



Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

Заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.

В этой связи в целях предупреждения подобных фактов Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь.

На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений.

Данный вопрос находится на особом контроле Генерального Прокурора.