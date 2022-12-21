Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Генпрокуратура прокомментировала вопрос экстрадиции Мухтара Аблязова

21 Декабря 2022, 12:05
Генпрокуратура прокомментировала вопрос экстрадиции Мухтара Аблязова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев прокомментировал вопрос представителей СМИ по экстрадиции Мухтара Аблязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно французский суд отказал экс-банкиру Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища. В связи с этим вернет ли Казахстан бывшего банкира? Есть ли соглашение между Францией и Казахстаном об экстрадиции осужденных?» - спросили журналисты в кулуарах Мажилиса.

Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев пояснил, что в Казахстане возбуждено два уголовных дела в отношении экс-банкира Мухтара Аблязова.

«Первое уголовное дело касается хищения средства банка БТА. Второе уголовное дело связано со смертью Татишева. После вынесения обвинительного приговора по двум уголовным делам по экстрадиции были направлены письма в соответствующие органы Франции. Конечно, стадия их рассмотрения разная. Как вы уже сказали, его статус был отозван компетентными органами Франции. Думаю, что эти и другие меры, которые мы используем, помогут. Письма и запросы находятся под нашим контролем. Мы сделаем все возможное для их выполнения», - прокомментировал Жандос Умиралиев.

Спикер также добавил, что работа по экстрадиции Мухтара Аблязова не приостанавливалась.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что Франция отказала Мухтару Аблязову в предоставлении политического убежища.

Фото: kursiv.kz


Новости по теме
Генпрокуратура поделилась подробностями расследования аварии в Экибастузе
Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы
Генеральный прокурор поручил объективно расследовать дело журналиста Михаила Козачкова
Теги:
Читайте также
Генпрокуратура поделилась подробностями расследования аварии в Экибастузе
Генеральный прокурор поручил объективно расследовать дело журналиста Михаила Козачкова
43,4 млрд тенге похитили при строительстве дорог в Казахстане – Генпрокуратура
Возвратившуюся из Катара сборную французы с благодарностью встретили бурными овациями
Надзор за расследованием в отношении Михаила Козачкова - на контроле Генпрокуратуры РК
Они заставили нас мечтать до конца – болельщики сборной Франции
Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
Дело Гульмиры Сатыбалды по двум эпизодам захвата бизнеса направлено в прокуратуру
Новости партнеров
Популярное
1 Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
2 Вопросы восстановления платежеспособности и банкротства граждан обсудили в Сенате
3 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
4 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай
5 Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше – Аскар Умаров

Лента новостей