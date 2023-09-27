Генпрокуратура прокомментировала информацию о связи «Оператора РОП» и Алии Назарбаевой
Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев прокомментировал заявление депутата о том, что Алия Назарбаева является конечным бенефициаром «Оператора РОП», передает корреспондент МИА «Казинформ».
- Обращения я не видел. Я вам сказал: если есть какие-то составы преступления, если есть какая-то информация, решение об уголовном преследовании должны принимать соответствующие госорганы, осуществляющие уголовное преследование, - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в Мажилисе.
По его словам, таких органов несколько.
- Есть Антикор, есть служба экономических расследований, МВД. Если поступит информация и есть какие-то доказательства, то они должны принимать решения. Пока я такой информацией не обладаю, – сказал замгенпрокурора.
Напомним, депутат Мажилиса Ерлан Саиров сделал заявление о том, что свидетели указали Алию Назарбаеву конечным бенефициаром «Оператора РОП».
Как мы все знаем, ряд руководителей так называемого «Оператора РОП» недавно был привлечен к уголовной ответственности. В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса, - сказал Е. Саиров на выездном заседании Республиканского совета по противодействию коррупции при партии Amanat в Атырау.