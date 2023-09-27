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    13:23, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Генпрокуратура прокомментировала информацию о связи «Оператора РОП» и Алии Назарбаевой

    Генпрокуратура

    Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев прокомментировал заявление депутата о том, что Алия Назарбаева является конечным бенефициаром «Оператора РОП», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Обращения я не видел. Я вам сказал: если есть какие-то составы преступления, если есть какая-то информация, решение об уголовном преследовании должны принимать соответствующие госорганы, осуществляющие уголовное преследование, - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в Мажилисе.


    По его словам, таких органов несколько.

     


    - Есть Антикор, есть служба экономических расследований, МВД. Если поступит информация и есть какие-то доказательства, то они должны принимать решения. Пока я такой информацией не обладаю, – сказал замгенпрокурора.

     


    Напомним, депутат Мажилиса Ерлан Саиров сделал заявление о том, что свидетели указали Алию Назарбаеву конечным бенефициаром «Оператора РОП».

     


    Как мы все знаем, ряд руководителей так называемого «Оператора РОП» недавно был привлечен к уголовной ответственности. В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса, - сказал Е. Саиров на выездном заседании Республиканского совета по противодействию коррупции при партии Amanat в Атырау.

    Теги:
    Генпрокуратура
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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