Генпрокуратура призывает казахстанцев не доверять мошенникам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ» о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
«Уже обратились свыше 6 тысяч человек, которые с указанными организациями заключили 42 тысячи договоров. По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются 1 менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов.
Для обеспечения объективного следствия определены процессуальные прокуроры», - сообщили в Генпрокуратуре.
Установлено, что мошенники для достижения своих целей активно использовали различные виды рекламы, в том числе с привлечением звёзд шоу-бизнеса и популярных блогеров.
В рамках досудебных производств одновременно будет дана правовая оценка и рассмотрена ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу.
«Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения сомнительным организациям и обещаниям в получении большой прибыли без подтверждения источника доходов», - добавили в правоохранительном ведомстве.
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