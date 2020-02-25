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Генпрокуратура  призывает казахстанцев  не доверять мошенникам

25 Февраля 2020 17:41
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Генпрокуратура  призывает казахстанцев  не доверять мошенникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ» о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

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«Уже обратились свыше 6 тысяч человек, которые с указанными организациями заключили 42 тысячи договоров. По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются 1 менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов.

Для обеспечения объективного следствия определены процессуальные прокуроры», - сообщили в Генпрокуратуре.

Установлено, что мошенники для достижения своих целей активно использовали различные виды рекламы, в том числе с привлечением звёзд шоу-бизнеса и популярных блогеров.

В рамках досудебных производств одновременно будет дана правовая оценка и рассмотрена ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу.

«Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения сомнительным организациям и обещаниям в получении большой прибыли без подтверждения источника доходов», - добавили в правоохранительном ведомстве.


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Ключевые слова: Генпрокуратура, Общество,
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